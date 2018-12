VIDEO: Quand la scène rock belge reprend « We are the World »

Il y a près de 33 ans, Michael Jackson nous sortait son « We are the World » encore bien ancré dans nos mémoires, tout comme dans celle de Nicolas Scamardi, du groupe Coverballs, qui a décidé de rendre hommage à ce morceau culte en ces temps difficiles pour les plus démunis.

Pour l’occasion, il a réuni autour de lui tout un panel de figures de la scène rock belge. Et ils ont été près d’une quarantaine à répondre présent et à se prêter au jeu. On y trouve des membres de Joshua, Mister Cover, PPZ30, Sirius Plan, The Progerians, Romano Nervoso, Abel Caine, Von Durden, Sons of Disaster, mais aussi BJ Scott, Cédric Gervy, Fanny Gillard, Antoine Goudeseune ou encore Karin Clercq.

« Ici, contrairement à 1985 avec l’Ethiopie ou plus récemment avec la catastrophe en Haïti, pas de cause spécifique attachée au projet, mais l’envie simple, en pleine période des fêtes de fin d’année, de donner un élan de générosité aux gens pour qu’ils versent à la cause de leur choix, quelle qu’elle soit », a expliqué l’initiateur du projet, Nicolas Scamardi, qui nous vient d’ailleurs de Nivelles où a lieu actuellement l’opération Viva for Life.

