À 41 ans, Woody Allen aurait eu une relation avec une fille de 16 ans

Âgée de 59 ans aujourd’hui, Babi Christina Engelhardt s’est confiée sur sa relation avec Woody Allen alors qu’elle n’avait que 16 ans. Elle affirme n’avoir « aucun regret » d’avoir fréquenté le réalisateur de 25 ans son aîné.

En octobre 1976 et alors qu’elle n’avait que 16 ans, Babi Christina Engelhardt rencontre Woody Allen dans un restaurant new-yorkais. Très vite, l’acteur de 41 ans à l’époque invite la jeune femme qui rêve de devenir actrice chez lui. En quelques semaines, les deux amis deviennent amants. Une relation qui durera huit ans!

Elle se confie aujourd’hui en marge du mouvement #MeToo qui a « transformé mon souvenir mélancolique en quelque chose de plus inconfortable » , comme le rapporte Hollywood Reporter. Mais la femme ne cherche pas à attaquer l’acteur américain. « Je veux donner une nouvelle perspective à son histoire, pas l’attaquer » , explique-t-elle. « Je parle d’une histoire d’amour qui a fait de moi la personne que je suis aujourd’hui. Je ne regrette rien. »

Des nouvelles filles

Mme Engelhardt explique notamment qu’après plusieurs années de relations, Woody Allen a voulu amener plusieurs nouvelles filles dans leur relation pour des plans à trois. « Une expérience intéressante à l’époque » , explique-t-elle. Elle aura par contre plus de mal à accepter qu’après quatre ans de relations, Woody Allen lui présente sa nouvelle copine: l’actrice Mia Farrow. « Je me suis senti malade. Je ne voulais plus être là mais je n’ai jamais eu le courage de partir. Avec du recul, c’est ce que j’aurais dû faire. Mais l’idée de ne plus avoir Woody dans ma vie me terrifiait. »

D’abord jalouse, Mme Engelhardt appréciera finalement Mia Farrow, leur relation devenant vraiment intime après plusieurs plans à trois. « Il y a des moments où, lorsqu’on était tous les trois, c’était vraiment chouette. Elle était belle et douce. Il était charmant et séduisant et quant à moi, j’étais sexy. » Ce n’est qu’après que Babi Christina Engelhardt réalisera que cette relation était « tordue. »

Avec le temps, elle se rendra compte que leur relation ne la satisfaisait plus. « Je croyais que j’étais spéciale, mais c’était lui la star, et je faisais simplement partie de sa vie. » Allen la recontactera de longues années plus tard, en 2001, pour lui proposer de rencontrer sa nouvelle femme. « Je me souviens des moments passés ensemble, écrit-il dans une lettre. Si tu viens un jour à New-York, passe rencontrer ma femme. Elle t’apprécierait beaucoup. » Mais Mme Engelhardt ne donnera jamais suite à sa demande.

Pas une première