Des singes sont-ils en train de devenir jaunes à cause des pesticides ?

Au Costa Rica, les chercheurs ont remarqué que la fourrure de plus en plus de singes était en train de devenir jaune. Les pesticides sont pointés du doigt.

Dans une récente étude publiée dans la revue scientifique « Mammalian Biology », des chercheurs se sont intéressés au changement de pigmentation de certains singes vivant au Costa Rica. Au cours des cinq dernières années, les scientifiques ont remarqué que la fourrure du singe hurleur à manteau (Alouatta palliata) était peu à peu en train de changer de couleur.

Des singes deviennent jaunes

Alors que ces primates sont habituellement entièrement noirs, les chercheurs ont observé que la fourrure de certains spécimens était en train de devenir jaunâtre. En 2013, 12 singes étaient concernés par ces tâches jaunes. Aujourd’hui, leur nombre a presque doublé. Pire, les tâches jaunes sont de plus en plus grandes et deux singes hurleurs ont un pelage totalement jaune.

Les chercheurs à l’origine de cette découverte ont analysé les poils de ces singes et ont constaté que les poils jaunâtres contenaient de la phéomélanine, une variante sulfurée de la mélanine. « La plupart des animaux présentant une coloration anormale ont été observés dans des forêts entourant des cultures intensives où l’on utilise fréquemment des pesticides contenant du soufre », peut-on lire dans le rapport.

L’utilisation des pesticides pointée du doigt

Au Costa Rica, non loin des forêts où vivent les singes hurleurs à manteau, les plantations de bananes, d’ananas et de palmiers à huile s’étendent sur des milliers d’hectares. Or, le pays est également l’un des plus grands utilisateurs de pesticides au monde. Selon un rapport de l’organisation Pesticide Action Network dont les chiffres sont relayés par Franceinfo, en moyenne 25 kilos de pesticides sont utilisés par hectare de culture.

Des conséquences tragiques

Les scientifiques estiment que les singes vivant près de ces cultures ingèrent sans le vouloir de grandes quantités de pesticides et que le changement de coloration de leur pelage n’est pas sans conséquences. En effet, à cause de ces tâches jaunes sur leur fourrure noire, ils sont moins bien camouflés et deviennent des proies plus faciles pour leurs prédateurs, notamment les jaguars.