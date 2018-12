I ♥ my job : « L’ambiance de travail est super chouette »

Qui : Valérie Timmermans

Âge : 30 ans

Fonction : Customer Loyalty Team Member

Entreprise : ing

Quelle est votre fonction chez ING ?

« J’ai commencé à travailler pour ING en juin dernier en tant Customer Loyalty Team Member. Actuellement, je réponds aux questions des clients par téléphone. Je vais bientôt également commencer à traiter les e-mails. »

Comment se sont déroulés vos premiers mois ?

J’ai commencé par un mois de formation pour apprendre les programmes, la matière et les spécificités d’ING. Depuis, je continue à me former pour obtenir des compétences spécifiques supplémentaires. L’ambiance de travail est super chouette. Le vendredi, nous organisons un « Happy Friday » et un collègue apporte à manger pour tout le monde. Et comme nous travaillons dans le centre de Louvain-la-Neuve, nous allons parfois boire un verre ou manger ensemble à midi. »

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre job ?

« Quand on fait le maximum pour aider un client et qu’il est content, c’est gratifiant. Nous travaillons sous forme d’équipes autogérées et nous sommes encouragés à amener nos idées, ce qui est vraiment chouette. C’est un environnement dynamique. Enfin, les tâches de travail sont très variées, j’apprends de nouvelles choses chaque jour et j’ai des possibilités d’évoluer dans la fonction. »

