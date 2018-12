Plusieurs perquisitions sont menées à plusieurs domiciles anversois dans la soirée de lundi dans le cadre d’une enquête judiciaire ouverte en 2016, a confirmé le parquet d’Anvers. L’enquête porte sur le commerce et la possession à grande échelle de stupéfiants, mais le parquet ne souhaite pas communiquer davantage en ce moment et s’exprimera mardi. Le nombre d’arrestations n’est pas non plus connu.

Source: Belga