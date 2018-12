Le leader du Labour Jeremy Corbyn annonce un vote de méfiance contre Theresa May

Jeremy Corbyn, chef de file de l’opposition travailliste (Labour), a annoncé lundi une motion de méfiance contre la Première ministre Theresa May au parlement britannique. Selon des informations parues dans la presse, l’opposition ne pourra toutefois pas faire tomber la cheffe du gouvernement de la sorte. Ce vote de méfiance a été motivé par le refus de la Première ministre de permettre au Parlement d’encore voter avant Noël sur l’accord sur le Brexit entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, a justifié Jeremy Corbyn lundi soir. Plus tôt dans la journée, Theresa May avait en effet fait savoir que celui-ci aurait lieu durant la troisième semaine de janvier.

Lundi dernier, la cheffe du gouvernement avait annoncé de manière inattendue que le vote en question, prévu pour le lendemain, était reporté. Cela lui avait valu une motion de défiance au sein de son propre parti conservateur. Elle l’avait finalement remporté mais un tiers des Tories avait tout de même refusé de lui accorder sa confiance.

Le vote de méfiance à venir du Labour n’a pas pour but de faire tomber le gouvernement, selon les médias britanniques. Pour cela, les travaillistes auraient en effet besoin du soutien des rebelles au sein de la faction gouvernementale ou des rangs du DUP nord-irlandais, qui soutient le gouvernement minoritaire de May.

Source: Belga