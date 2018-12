Le CA du Fonds flamand des lettres (VFL) nomme Mia Doornaert comme présidente

Le conseil d’administration du Fonds flamand des lettres (VFL) a nommé l’ancienne journaliste du Standaard Mia Doornaert comme présidente, annonce-t-il lundi soir. Cette candidature doit à présent être transmise au ministre flamand de la Culture Sven Gatz et au gouvernement flamand, à qui revient la décision finale.

Ce fonds a pour vocation de donner une visibilité à la littérature néerlandophone, tant en Belgique qu’à l’étranger. Il accorde également des bourses à des auteurs et des subsides à des magazines littéraires, des sociétés d’auteurs et à des évènements littéraires.

La baronne Doornaert avait déjà été nommée le 13 juillet dernier par le gouvernement flamand. Mais, une telle désignation devait, selon la procédure, d’abord être proposée par le conseil d’administration du VFL, avant d’être avalisée par le gouvernement. La société des auteurs flamands avait contesté cette nomination devant le Conseil d’Etat.

La nomination n’a ensuite pas été possible car les quatre nouveaux membres indépendants du conseil n’avaient pas encore été nommés. Ils l’ont été le 23 novembre dernier. Le nouveau conseil d’administration du VLF au complet était dès lors compétent pour proposer un président définitif au gouvernement de Geert Bourgeois.

Source: Belga