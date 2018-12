L’article 195 de la Constitution, héritage de la Suédoise, affirme Peter De Roover

Affirmer que les conditions de la N-VA relèvent du chantage revient à quitter la trajectoire de la Suédoise, a répliqué lundi le chef de groupe à la Chambre Peter De Roover aux propos du Premier ministre Charles Michel. Ces conditions sont dans la droite ligne de « l’héritage suédois », y compris celles qui ont trait à l’ouverture à révision de l’article 195, qui permet de réviser l’ensemble de la Constitution. « Le gouvernement suédois s’est arrêté mais nous avons toujours dit que nous souhaitions préserver l’héritage suédois », a dit M. De Roover. « Si j’entends à présent qu’on parle de chantage, je constate que l’on met fin à l’héritage suédois et j’observe que ce gouvernement a décidé de prendre une nouvelle direction », a-t-il poursuivi.

« Si la N-VA avait émis des conditions hors de proportion, j’aurais encore pu comprendre », a-t-il dit. Mais a ajouté Peter De Roover, le budget et la réalisation de l’accord de l’été, avec la dégressivité accrue des allocations de chômage, mais également l’article 195 de la Constitution à soumettre à révision, ne sont que « la concrétisation des accords ».

Pour la N-VA, il n’y a plus trente-six possibilités. « Un gouvernement ne disposant plus que du soutien d’un tiers des parlementaires ne peut – j’espère – être une option, et la main suédoise est rejetée. Dès lors, soit émerge un gouvernement Michel III avec le soutien de la gauche et du PS, soit on jette l’éponge », a conclu Peter De Roover.

Source: Belga