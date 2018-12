La Ville de Charleroi adopte un budget technique pour l’année 2019

Le conseil communal de la Ville de Charleroi a adopté lundi soir le budget 2019 de la Ville. Le vote a donné lieu à une confrontation entre majorité (PS-C+-Ecolo) et opposition (PTB, MR et PP). Les deux élus Défi se sont par ailleurs abstenus. Avant le vote, la majorité a précisé qu’en l’état le budget 2019 était un « budget technique » sur lequel elle n’avait pas encore eu le temps de mettre son empreinte politique. Celle-ci devrait être ajoutée au moment de la première modification budgétaire.

Associé à ce budget, un projet politique reprenant les grands principes de la majorité a également été soumis au vote. Il a fait l’objet d’une série de critiques de la part de l’opposition. Au final, la majorité et Défi l’ont adopté.

Répondant aux critiques de l’opposition, le bourgmestre Paul Magnette a notamment indiqué que les grands projets avaient en commun soit de former les Carolos soit d’être générateurs d’emplois.

Source: Belga