La coalition italienne au pouvoir d’accord sur le budget

Giuseppe Conte, le président du Conseil italien, et les membres de la coalition gouvernementale se sont entendus dimanche sur « les chiffres et le contenu » du projet de budget révisé de 2019. Le texte va être proposé à la Commission européenne. La Commission européenne a rejeté en octobre le projet initial, qui tablait sur un déficit de 2,4%, ouvrant la voie à une procédure disciplinaire pour ‘déficit excessif’. Rome a présenté cette semaine un budget révisé à l’exécutif bruxellois et un accord final doit être trouvé avec la commission. Matteo Salvini (La Ligue, extrême droite) et Luigi di Maio (Mouvement cinq étoiles, anti-système), les deux vice-présidents du Conseil italien, se sont entretenus dimanche avec Giuseppe Conte pour trouver un compromis sur le budget afin d’éviter une procédure disciplinaire de la Commission européenne.

« (Il y a, ndlr) un accord total entre MM. Conte, Salvini et di Maio sur les chiffres et le contenu du projet à envoyer à Bruxelles », a écrit dans un communiqué la porte-parole du parti de M. Salvini. Elle a toutefois démenti des tensions au sein du gouvernement. Une information diffusée dans la presse selon laquelle Giuseppe Conte avait menacé de démissionner.

Source: Belga