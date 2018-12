Emissions de CO2 des voitures – Les négociateurs du Parlement et du Conseil s’accordent sur une réduction de 37,5%

Les négociateurs du Parlement européen et du Conseil, qui rassemble les Etats membres de l’UE, sont parvenus à un accord pour réduire de 37,5% les émissions moyennes de CO2 des voitures neuves à l’horizon 2030 (par rapport à 2021) et de 31% pour les camionnettes, a annoncé lundi soir le commissaire européen en charge du Climat, Miguel Arias Cañete, sur Twitter. « Avec ces objectifs ambitieux, l’Europe montre une nouvelle fois comment transformer l’accord de Paris et celui de la COP24 en actions », a-t-il souligné.

Avant l’entame des négociations entre les deux institutions européennes, les eurodéputés s’étaient montrés les plus ambitieux, en plaidant pour une baisse de 40% pour les voitures, tandis que les Etats membres avaient défendu une baisse de 35%.

Après de longues heures de discussions, un compromis a finalement été trouvé pour une réduction de 37,5%.

Cette décision européenne pourrait avoir une importance majeure pour l’industrie automobile. Les constructeurs devront en effet probablement vendre un grand nombre de véhicules sans émissions, par exemple des voitures électriques, afin d’atteindre l’objectif global.

Source: Belga