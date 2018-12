Attentats à Trèbes et Carcassonne: une nouvelle inculpation

Une personne en lien avec le djihadiste qui avait tué quatre personnes, dont le gendarme Arnaud Beltrame, lors des attentats en mars de Trèbes et Carcassonne (Aude), a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire, a-t-on appris lundi de source judiciaire. Trois personnes appartenant à « l’environnement » de l’assaillant, Radouane Lakdim, tué lors de l’assaut des forces de l’ordre le 23 mars, avaient été interpellées lundi et mardi sur commission rogatoire du juge d’instruction en charge de l’enquête sur les attentats: deux d’entre elles avaient été arrêtées dans l’Aude et la troisième à Mayotte.

Deux de ces gardes à vue ont été levées, et la troisième personne a été inculpée pour « non-dénonciation de crime terroriste », selon la source judiciaire.

En octobre, trois autres personnes présentées comme des membres de l’entourage du djihadiste avaient été inculpées et incarcérées. Elles sont soupçonnées à divers degrés d’avoir apporté leur aide à Lakdim, alors petit délinquant de Carcassonne connu pour sa radicalisation islamiste. Le 23 mars, Radouane Lakdim, 25 ans, avait volé une voiture à Carcassonne dont il avait abattu le passager et blessé le conducteur par balle.

source: Belga