Meghan ne veut pas qu’Harry parte à la chasse

Il semblerait que l’ambiance entre Meghan Markle, jugée très capricieuse et autoritaire, et le reste de la famille royale ne soit déjà pas au beau fixe. Mais le nouvel épisode en date risque de ne pas améliorer les relations.

Il est de coutume que la Reine Elizabeth accueille toute la famille royale pour un lunch d’avant-Noël au palais de Buckingham. Et on la sait très déterminée à éviter les dissensions au sein de son entourage et à ne plus permettre de nouveaux conflits tels qu’ils avaient lieu à l’époque de Diana.

Mais il faudra aujourd’hui compter sur une Meghan Markle qui est loin de faire l’unanimité autour d’elle.

On sait en effet que le prince Harry a décidé de ne pas participer cette année, pour faire plaisir à son épouse, au « Boxing Day », traditionnelle chasse de Noël. Il était pourtant de notoriété publique qu’Harry adorait chasser le faisan. Meghan Markle n’aurait en effet pas du tout apprécié que son mari ait participé à une chasse au sanglier, en Allemagne, selon le Daily Mail.

La presse britannique commence à s’inquiéter de la distance qu’Harry, sous l’influence de Meghan, prend vis-à-vis de sa famille. Et, signe des temps, la Reine aurait refusé que la mère de l’ancienne actrice soit invitée à Buckingham pour Noël. Ce qui serait une réponse du berger à la bergère.

La photo effacée

Récemment, la Duchesse de Sussex a fait une apparition remarquée en remettant un ‘fashion award’ au Royal Albert Hall de Londres.

Sur une photo postée sur Instagram, on la voit vêtue d’une audacieuse robe Givenchy, laissant apparaître une épaule nue, et posant la main sur son ventre de femme enceinte avec des ongles peints en noir.

Cette photo, prise dans les coulisses aux côtés de la créatrice Clare Waight Keller et de l’actrice Rosamund Pike, aurait très rapidement été effacée du compte du British Fashion Council.

D’après le Daily Mail, une source proche du palais aurait expliqué que cette image « avait quelque chose d’ostentatoire dans la façon dont elle posait, en plus du vernis à ongles que la Reine détestait. » « Il ne serait pas surprenant que, consciente de cela, la duchesse elle-même ait demandé son retrait. »