Angelina Jolie aurait dit à son fils Pax que Brad Pitt ne voulait pas l’adopter

Ce n’est pas parce que Brad Pitt et Angelina Jolie auraient trouvé un terrain d’entente pour la garde de leurs nombreux enfants que la vie de famille va devenir rose. Il apparaît en effet que rien ne sera plus pareil entre l’acteur et ses fils Maddox et Pax.

Petit flash-back… C’est sur le tournage de « Mr & Mrs Smith » (2005) que les deux stars se sont rencontrées. Une passion amoureuse dévorante qui aboutit rapidement à la naissance de leur fille Shiloh, en 2006.

L’année suivante, Angelina Jolie affichait déjà son intention d’adopter Pax, un petit garçon vietnamien de trois ans. Mais, selon un proche du couple, Brad Pitt ne se sentait pas encore prêt pour cette adoption alors que sa fille avait à peine un an.

Il ressort aujourd’hui qu’Angelina Jolie aurait estimé, à l’époque, que Pax avait bien plus besoin d’elle que Shiloh, ce qui aurait fortement contrarié Brad Pitt. Un proche du couple a en outre déclaré que l’actrice aurait annoncé à Pax, lors de la procédure de divorce, que son père ne voulait pas de lui à l’origine.

Agée de 12 ans aujourd’hui, Shiloh explique à qui veut l’entendre qu’elle se sent plus proche de son père et qu’il lui manque, tout comme à ses frères et soeurs.

Les termes de l’accord sont restés confidentiels, mais on sait qu’Angelina Jolie voulait obtenir la garde exclusive des enfants, et qu’elle était prête pour un long et coûteux procès.

Si l’affaire semble réglée, il apparaît donc que l’ambiance ne soit pas encore au beau fixe entre les deux acteurs, d’autant que Maddox, 17 ans, aurait pris fait et cause pour sa mère.