Une fillette de trois ans entre la vie et la mort après avoir été violée en Inde

Une petite fille de trois ans a été retrouvée inconsciente dans un quartier du sud-ouest de la capitale indienne après avoir été violée. Emmenée à l’hôpital, elle a dû être opérée.

Un suspect de 40 ans, employé au sein d’un service de sécurité, a été interpellé après avoir été battu par des voisins. La fillette est entre la vie et la mort, a précisé sur Twitter la présidente de la commission des femmes de Delhi, Swati Maliwal.

6 साल पहले जो निर्भया के साथ हुआ था आज वही दरिंदगी 3 साल की मासूम बच्ची के साथ हुआ है, प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वह इस बच्ची से मिलने आये इसकी चीख सुने, इसके दर्द को महसूस करें,मुझे पूरा उम्मीद है कि इसके बाद महिला सुरक्षा उनके लिए अहम मुद्दा बन जाएगा" @SwatiJaiHind pic.twitter.com/BkTC1wEhSW — Amit Mishra (@Amitjanhit) December 17, 2018

Les violences sexuelles envers les femmes et les enfants restent un fléau quotidien en Inde. En 2016, plus 19.000 viols sur mineures ont été recensés dans le pays, selon des statistiques officielles. Un nombre certainement en-deça des chiffres réels.

Il y a tout juste six ans, le 16 décembre 2012, une étudiante en kinésithérapie de 23 ans était brutalement violée par plusieurs hommes dans un bus, après une sortie au cinéma à Delhi. La jeune femme avait succombé à ses blessures et son agression avait provoqué une onde de protestations dans le pays, ouvrant le débat public sur les violences sexuelles en Inde. Quelques mois plus tard, la législation en la matière avait été durcie.

Après le viol et le meurtre d’une petite fille de huit ans au printemps 2018, la loi concernant le viol de filles de moins de 12 ans a été adaptée et punit désormais ce crime de la peine de mort. Toutefois, des dizaines de milliers de procédures concernant des abus sur enfant sont encore en attente à cause des lenteurs de la justice.