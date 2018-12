Un temps plus sec et plus doux pour commencer la semaine

Il y aura des éclaircies à la mer dimanche après-midi mais le temps sera souvent gris ailleurs, avec encore un risque de précipitations verglaçantes en Ardenne. L’Institut royal météorologique s’attend à des maxima de 0 à 4 degrés dans l’intérieur des terres et jusqu’à 9 degrés à la mer. Lundi et mardi, il fera généralement sec avec des éclaircies en cours de journée et des maxima jusqu’à 7 degrés. Pour le restant de la semaine, l’IRM prévoit par moments de la pluie ou des averses mais un temps assez doux. Lundi, la journée débutera sous un ciel gris en beaucoup d’endroits avec, principalement dans la moitié est du pays, des périodes de pluie ou de bruine. Ensuite, le temps deviendra sec depuis l’ouest avec des éclaircies qui s’élargiront. Dans l’ouest du pays, ce sera rapidement le cas, mais ce n’est qu’en fin de journée que des éclaircies se développeront dans l’est. En Ardenne, le temps restera plutôt gris avec du brouillard. Les maxima seront compris entre 3 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et 9 degrés dans l’ouest du pays.

Mardi matin, sous un temps sec, les nuages bas céderont progressivement la place à des éclaircies. En fin d’après-midi, la nébulosité augmentera à partir de l’ouest et il s’en suivra de la pluie durant la nuit. Les maxima s’échelonneront entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 8 degrés dans l’ouest.

Mercredi matin, la nébulosité sera abondante sur la plupart des régions avec de la pluie. Toutefois l’ouest du pays devrait bénéficier d’un temps plus sec avec des éclaircies. En cours de journée, des éclaircies seront également possibles ailleurs dans le pays mais le risque d’averses demeurera bien présent. Les maxima seront compris entre 5 degrés sur les sommets de l’Ardenne à 10 degrés en plaine.

Source: Belga