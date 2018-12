La RTBF mobilise une centaine de personnes durant six jours pour Viva for Life

À 24 heures du lancement officiel de l’opération Viva for Life depuis Nivelles, la RTBF a présenté dimanche les détails de cette manifestation qui mobilisera une centaine de personnes de ce lundi au dimanche 23 décembre. Si les animateurs Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Adrien Devyver se relaieront pour assurer 144 heures de direct radio non stop sur Vivacité, des émissions quotidiennes sont également programmées en télé, des vidéos seront diffusées sur Auvio et les réseaux sociaux seront également utilisés. Un « live » sera assuré en journée par la télévision communautaire TVCom.

En télévision, deux « primes » sont prévus sur la Une pour lancer et clôturer l’opération, les 17 et 23 décembre vers 20h15. Et durant toute la semaine, les animateurs Anne-Laure Macq et Walid proposeront une émission quotidienne de 18h30 à 19h20. On retrouvera notamment les temps forts de la journée dans le « cube de verre », le studio installé sur la Grand-Place de Nivelles pour six jours et six nuits de marathon radio.

Mais il sera également question lors de ces émissions télés des artistes qui se produiront chaque soir sur le podium attenant au cube à l’occasion de concerts gratuits (Zaz, Kendji Girac, Alice on The Roof, Stellla, Hooverphonic, Nâdiya, Kid Noise…) ainsi que du « Viva for Life tour » en Wallonie. De mardi à samedi, l’animatrice Fanny Jandrain passera en effet par Herve, Thuin, Marche-en-Famenne, Gembloux et Ath pour mobiliser les donateurs et mettre à l’honneur les organisateurs de défis solidaires.

Une présence permanente sera assurée sur les réseaux sociaux et sur le web, alors que la télévision communautaire du Brabant wallon retransmettra le « live » du cube chaque jour de 11h00 à 18h00. Depuis Nivelles, la RTBF mobilisera une soixantaine de membres de ses équipes techniques. Ceux-ci se relaieront pour gérer durant six jours et six nuits les transmissions, les vingt caméras et les quelque 300 points de contact audio répartis sur l’ensemble du site.

Source: Belga