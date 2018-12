Jupiler Pro League – Hein Vanhaezebrouck remercié à Anderlecht

Hein Vanhaezebrouck a été remercié à Anderlecht, a annoncé le club bruxellois dimanche à l’issue de la défaite des Mauves au Cercle de Bruges (2-1) pour le compte de la 19e journée du championnat de Belgique. « Après les résultats décevants et le jeu livré, la direction du RSC Anderlecht a décidé à l’unanimité ce soir de mettre fin à la collaboration avec son entraîneur, Hein Vanhaezebrouck », annonce le communique du club.

« L’équipe ne récolte pas assez de points dans le championnat belge et nous avons été éliminés trop tôt en Coupe de Belgique et en Europa League. Nous espérons pouvoir inverser la tendance rapidement », a déclaré le directeur sportif des Mauves Michael Verschueren. « Nous tenons à remercier Hein Vanhaezebrouck pour son gros travail pour le club ».

« La direction discute actuellement de l’avenir du staff sportif et communiquera à ce sujet dès que possible », conclut le communiqué.

Le Sporting d’Anderlecht a encaissé dimanche sa sixième défaite de la saison en Jupiler Pro League. Éliminé en Coupe de Belgique et en Europa League, Anderlecht n’a plus gagné depuis le 11 novembre (2-0 contre La Gantoise), et n’a obtenu qu’un point (1-1 contre le RSC Charleroi) lors des quatre dernières journées.

Source: Belga