Coupe du monde de hockey – La Belgique défie les Pays-Bas pour tenter d’aller chercher un premier titre mondial

Sur le coup de 14h30 (belges) ce dimanche, les Red Lions entameront une historique finale de Coupe du monde face aux voisins des Pays-Bas, à l’autre bout du monde, dans le Kalinga Stadium de Bhubaneswar, en Inde. La Belgique du hockey rêve d’enfin décrocher ce titre majeur qui leur est promis depuis tant d’années. Avec deux médailles d’argent continentales (en 2013 et 2017) et un titre de vice-champion olympique (en 2016 à Rio), la Belgique voudrait ne pas manquer cette unique occasion d’accrocher une médaille d’or autour du coup de ses hockeyeurs.

Brillants dans cette Coupe du monde, les hommes de Shane McLeod ont encore étrillé les Anglais en demi-finales samedi (6-0) alors que les Pays-Bas, 4e nation mondiale, ont arraché leur qualification aux shoot-out face à l’Australie, double tenante du titre et numéro 1 mondiale, dans l’autre demi-finale.

Côté néerlandais, c’est la 7e fois, en 14 éditions, que les Oranje se retrouvent en finale de la Coupe du monde, avec trois titres à la clé, en 1973, 1990 et 1998 dont deux fois à domicile à Amstelveen (1973) et Utrecht (1998).

Shane McLeod, le sélectionneur néo-zélandais des Red Lions, l’avait affirmé avant l’ouverture du tournoi, ses joueurs viendraient pour la gagne, prévenant aussi que si d’aventure l’or n’était pas au bout, ce serait alors pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.

Après une demi-finale des Diables Rouges (3e) en Russie en football, et une autre en basket féminin avec les Belgian Cats (4e) à Tenerife, le sport collectif belge se porte bien cette année et les Red Lions pourraient décrocher le premier sacre mondial dans le genre pour une équipe belge, dimanche.

Une performance, quelqu’elle soit, qui intervient quelques jours après la clôture des votes pour le Gala du sport, où l’équipe messieurs de hockey ne figure pas parmi les nominés. Le titre se jouera entre les Belgian Cats, les Belgian Tornados et les Diables Rouges.

Source: Belga