Coupe du monde de cyclisme sur piste – Jolien D’hoore et Lotte Kopecky 3-èmes de la Madison à Londres

Jolien D’hoore et Lotte Kopecky ont pris la 3e place dimanche de la course à l’Américaine (Madison) de la manche de Coupe du monde de cyclisme sur piste de Londres. La paire belge a finit avec 17 points pour 34 aux Britanniques Katie Archibald et Laura Kenny, victorieuses à domicile devant les Australiennes Amy Cure et Annette Edmondson.

Jolien D’hoore et Lotte Kopecky avaient déjà pris le bronze dans cette épreuve, appelée aussi course par équipes, lors de la manche de Coupe du monde à Berlin il y a quinze jours.

A l’omnium chez les messieurs, Lindsay De Vylder a terminé 9e.

Source: Belga