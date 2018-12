Belges à l’étranger – Kevin Mirallas marque son 2e but contre Empoli, 2 assists de Dennis Praet contre Parme

Kevin Mirallas a encore inscrit un but, son deuxième pour la Fiorentina, dimanche lors du derby toscan contre Empoli, pour le compte de la 16e journée du championnat d’Italie. L’ex-Diable Rouge a en effet égalisé à la 40e minute pour la Viola, qui s’est finalement imposée 3-1 (mi-temps: 1-1) grâce à deux autres buts de Giovanni Simeone, de la tête à la 59e, et du Français Bryan Dabo à la 78e, trois minutes après avoir remplacé Mirallas. Empoli avait ouvert le score par le Bosnien Rade Krunic à la 24e. Mirallas, 31 ans, prêté par Everton, était titulaire ce dimanche. Ce qui n’était pas le cas à Sassuolo lors de la précédente journée, où il avait sauvé la Fiorentina, menée 3-1 à la 80e, en égalisant, 3-3, à la 9§e minute. Il avait alors remplacé le Brésilien Gerson à la 76e minute.

De son côté l’ex-Anderlechtois Dennis Praet, qui a joué tout le match pour la Sampdoria Gênes contre Parme, s’est trouvé à la base des deux buts de son équipe, qui l’a emporté 2-0 (mi-temps: 0-0).

C’est lui, en effet, à la 66e minute, qui a centré depuis la ligne du fond pour l’ouverture de la marque par Gianluca Caprari.

Et c’est encore lui, trois minutes plus tard, qui a déposé le ballon sur le front du vétéran de 35 ans Fabio Quagliarella, pour le 2-0, score final.

Avec neuf buts à son actif, Quagliarella n’est devancé que par Cristiano Ronaldo (Juventus) et Krzysztof Piatek (Gênes), onze goals chacun, au classement des buteurs.

La Samp, qui s’est facilement imposée, reste septième à un point de Sassuolo et du top-6, et un point devant la Fiorentina, huitième.

Aux Pays-Bas Othman Boussaid, 18 ans, a pu monter au jeu pour les dernières minutes de la rencontre de la 16e journée remportée 2-3 par Utrecht à Heerenveen. Dick Advocaat l’a en effet lancé sur la pelouse du Stade Abe Lenstra à la place de Gyrano Kerk, à la 89e.

Cyriel Dessers, pourtant auteur de trois buts en trois matches le mois passé, est lui resté sur le banc jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre Edwin van de Graaf.

Cette victoire permet à Utrecht de conserver sa quatrième place, à 7 points de Feyenoord, troisième.

