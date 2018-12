Belges à l’étranger – Eden Hazard offre la victoire à Chelsea contre Brighton avant de devoir quitter le terrain

Eden Hazard a été le grand artisan de la victoire de Chelsea à Brighton, 1-2, dimanche dans le cadre de la 17e journée de la Premier League de football. Auteur d’un assist en or, son neuvième cette saison, qui a permis à Pedro de pousser le ballon dans le but vide (0-1), à la 17e, puis du deuxième but de son équipe un quart d’heure plus tard, le Diable Rouge a cependant dû quitter le terrain, blessé, à la 83e minute. Il a alors été a été remplacé par le Français Olivier Giroud, alors que le score était de 1-2 après le but de Solomon March (66e). Avec 37 points au compteur, les Blues restent dans le sillage de Tottenham, troisième, qui en totalise 39. Hazard a bénéficié d’un bon service du Brésilien Willian, pour se présenter face à l’ancien gardien de Bruges et de Genk Mathew Ryan, auquel avec un étonnant sang froid il n’a laissé aucune chance (0-2, 33e).

Avec huit goals et neuf assists, Hazard n’a que… Lionel Messi (11 goals et 8 assists) devant lui actuellement en Europe.

Impliqué dans 17 goals en 16 matches, il a déjà dépassé son total (16 en 34 matches) de la saison passée.

Le Belge, à la suite d’un rude contact avec Dale Stephens, a cependant été contraint de quitter le terrain avant le coup de sifflet final de l’arbitre Stuart Attwell. Déjà soigné à l’entame du dernier quart d’heure, il a en effet dû sortir au profit du champion du monde Giroud à la 83e.

Chelsea restait sur trois contre-performances en déplacement (3-1 à Tottenham, 2-1 à Wolverhampton, 2-2 à Vidi en Europa League).

Source: Belga