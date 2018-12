Belges à l’étranger – Dries Mertens vainqueur in extremis à Cagliari, Alessandro Ciranni surprend à Feyenoord

Naples a attendu le temps additionnel et un superbe coup franc du Polonais Arkadiusz Milik, pour enfin forcer la décision à Cagliari, 0-1, dimanche lors de la 16e journée de Serie A. Il revient ainsi à huit points de la Juventus Turin, le leader. Dries Mertens qui avait débuté la rencontre sur le banc à la Sardegna Arena, a remplacé le Guinéen Amadou Diawara à la 63e. Avec le succès de la Juve, 1-0, samedi dans le Derby de Turin face au Torino, un match nul de l’équipe de Carlo Ancelotti, qui reste deuxième, aurait offert 10 longueurs d’avance au septuple champion en titre.

En expédiant de 25 mètres son coup franc hors de portée d’Alessio Cragno, le gardien de Cagliari, Milik a donc aussi sauvé le semblant de suspense qui reste en tête du championnat d’Italie.

Auparavant, Naples avait souffert face à la très bonne organisation de l’équipe sarde, le large turn-over pratiqué par Ancelotti après l’élimination subie mercredi en Ligue des Champions à Liverpool n’ayant pas apporté la fraîcheur espérée.

La partie, terne, hachée et pauvre en occasions, a donc été décidée sur un seul geste, de classe, de l’avant-centre du Napoli, auteur sur le coup de son 8e but de la saison.

Aux Pays-Bas Alessandro Ciranni (ex-Genk) est entré à la 78e minute sur la pelouse du Kuip, où le Fortuna Sittard a causé la surprise de la journée en battant Feyenoord 0-2. Lars Hutten avait déjà marqué, à la 51e, lorsque le Belge a remplacé Mark Diemers à la 68e.

Ahmed El Messaoudi (ex-Lierse, Standard et Malines) qui possède d’ailleurs un passeport belge, a doublé le score dans les arrêts de jeu, une vingtaine de minutes après avoir doublé Jorrit Smeets.

Le Fortuna Sittard, promu en eredivisie cette saison, occupe une confortable 10e place, alors que Feyenoord, 3e, court à présent 10 et 8 longueurs derrière le PSV Einsdhoven et Ajax.

