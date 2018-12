Bolsonaro s’oppose à son fils et au rétablissement de la peine de mort

Le président brésilien d’extrême droite Jair Bolsonaro a exclu dimanche toute discussion sur le rétablissement de la peine de mort, après la parution d’une interview de son fils, le député Eduardo Bolsonaro, qui se dit favorable à un référendum sur le retour de la peine capitale.

«Ce quotidien a affirmé en gros titres que la peine de mort serait débattue lors de mon gouvernement. Non seulement il s’agit d’une clause immuable de la constitution, mais ça ne fait pas partie de mes promesses de campagne. Le sujet est clos», a twitté Jair Bolsonaro. Dans un entretien publié dimanche par le quotidien O Globo, Eduardo Bolsonaro estime que «pour certains types de crime (…), comme les meurtres prémédités, il faut une punition à la hauteur. Si la personne a conscience de ce qu’elle fait, je crois que ce serait une mesure bien propice à être soumise à un référendum».

Le jeune député de 34 ans, réélu avec un nombre de suffrages record lors des élections législatives d’octobre, s’est également dit favorable à la peine de mort pour les trafiquants de drogue, comme c’est le cas en Indonésie, pays où il s’est rendu en 2017 et où il avait visité une prison près de Jakarta. «Cette politique fonctionne là-bas. Quand on se promène dans la rue, on ne voit personne fumer du cannabis ou faire usage d’une quelconque drogue», a-t-il argumenté. « Les trafiquants, les hommes politiques qui détournent les fonds publics destinés à la santé… Il y a plein de crimes qui impliquent la vie d’autrui et pour lesquels on pourrait étudier l’application de cette mesure» (la peine de mort) » , a-t-il ajouté.

Des exceptions pour certains crimes?

Au Brésil, l’abolition de la peine de mort est une clause de la constitution de 1988, rédigée dans un contexte de retour à la démocratie après les années de dictature militaire (1964-1985). Mais Eduardo Bolsonaro rappelle qu’il existe une exception, pour les déserteurs en tant de guerre. «Pourquoi ne pas envisager d’autres exceptions pour certains crimes?», s’est-il demandé, expliquant qu’un référendum pourrait permettre de rouvrir le débat à ce sujet.

La dernière exécution civile au Brésil a eu lieu en 1876, quand un esclave a été pendu pour avoir tué deux notables. Jair Bolsonaro, 63 ans, a cinq enfants, quatre fils et une fille. Ses trois premiers fils sont aussi hommes politiques. L’aîné Flavio, 37 ans, longtemps député de l’assemblée de l’Etat de Rio de Janeiro et élu sénateur fin octobre, a été éclaboussé cette semaine par une polémique concernant des transactions suspectes sur le compte d’un ex-assistant.

Carlos Bolsonaro, 35 ans, est conseiller municipal de Rio et est considéré comme l’éminence grise de la stratégie de communication de son père, qui mise fortement sur les réseaux sociaux pour entretenir sa popularité.