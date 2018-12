Un projet de nettoyage des océans connaît quelques ratés dans le Pacifique

Un système imaginé pour collecter le plastique dans l’océan Pacifique n’est pas encore en ordre de fonctionnement, deux mois après avoir été installé, a indiqué un porte-parole du projet The Ocean Cleanup à l’agence DPA. Le système attrape bel et bien le plastique, mais ne le retient pas. L’engin imaginé par le groupe ne se déplace pas assez vite dans l’eau, a expliqué Jan van Evijk. « La cause exacte derrière ce problème n’est pas encore connue, il n’était pas apparu auparavant pendant la phase de tests ou dans les modèles informatiques. »

L’engin imaginé par The Ocean Cleanup comprend un filet sous-marin de 3 mètres de profondeur accroché à un tuyau en forme de U de 600 mètres de long. Le filet doit attraper les détritus qui sont ensuite récupérés par des bateaux et ramenés sur la terre ferme pour être traités.

Pour pouvoir fonctionner, le système doit se déplacer plus rapidement que le plastique qu’il doit capturer. Il peut être ralenti par les courants ou le vent, a expliqué le porte-parole.

La structure a été remorquée début septembre hors de la baie de San Francisco en direction d’un gigantesque « continent » de déchets qui s’est formé dans le Pacifique nord.

les chercheurs avaient estimé que l’appareil aurait permis de collecter quelque 1,8 milliard de pièces de plastique.

