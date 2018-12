Proximus League – Tubize et Westerlo se neutralisent

Tubize et Westerlo n’ont pas été capables de marquer et se sont quittés sur un match nul 0-0, samedi soir, lors de la 19e journée du championnat de D1B de football. Après une période positive, Tubize s’était incliné 5-2 la semaine dernière contre le Beerschot-Wilrijk et perd encore des points ce samedi. Les Brabançons sont derniers du classement général avec 16 points alors qu’ils occupent la 5e position dans la 2e tranche avec 7 points.

Westerlo est pour sa part 5e du classement général avec 24 points et 6e de la 2e tranche avec cinq unités.

.

Source: Belga