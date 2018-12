Proximus League – A dix contre onze, Roulers surprend Lommel en fin de match

Roulers a surpris Lommel en s’imposant 0-1, samedi soir, lors de la 19e journée du championnat de D1B de football. En infériorité numérique à la suite de l’exclusion de Kjetil Borry (80e), les Roulariens ont piégé Lommel à la 87e minute grâce au but victorieux de Saviour Godwin (87e). Déjà vainqueur contre Louvain la semaine dernière, Roulers enchaîne un deuxième succès consécutif qui lui permet de remonter à la 6e place du classement général. Les Roulariens font également la bonne opération au classement de la 2e tranche en montant provisoirement au 4e rang avec 7 points après cinq journées.

Lommel connaît pour sa part un deuxième revers consécutif après celui subi contre l’Union St-Gilloise la semaine dernière.

Au classement général, les Lommelois continuent de perdre du terrain et sont quatrièmes avec 25 points. Au classement de la 2e tranche, ils ne totalisent que trois points et sont derniers. Malines, lauréat de la première période, est en tête de la seconde (11 pts) et du classement général (41).

Source: Belga