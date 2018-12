« On s’est basé sur les mêmes fondements que contre l’Allemagne »

Virevoltant en milieu de terrain, Victor Wegnez fut à l’origine de la construction de premier but des Red Lions dans leur demi-finale de Coupe du monde remportée 6-0 face à l’Angleterre. « Non je ne m’attendais pas un aussi large succès », a commenté le jeune Molenbeekois de 22 ans. « On est resté sur les mêmes fondements employés contre l’Allemagne, c’est à dire penser d’abord à défendre et puis attaquer en contre. » « Ce ne fut que du bonus ce soir. On a marqué tous nos penalty corner, nos attaquants ont marqué et on n’a pas pris de but. Ce fut un match parfait de la Belgique », a encore ajouté le joueur du Racing, qui a pris à son compte le centre de l’entre-jeu depuis le forfait de John-John Dohmen.

Le capitaine Thomas Briels était lui aussi surpris de cette aussi large victoire. « Effectivement on ne s’attend pas à cela en demi-finales d’une Coupe du monde. On a beaucoup travaillé défensivement en première mi-temps. Les espaces chez eux se sont ouverts en deuxième période, nous permettant d’inscire quelques buts de format mondial et d’inscrire nos penalty corners au bon moment. »

Comme tous les joueurs et le staff, lui aussi était particulièrement touché par la disparition du papa de Simon Gougnard la nuit précédant la demie. « Nous avons été toute la journée en pensée avec Simon et sa famille. Cette victoire lui est bien sûr dédiée », a ajouté Briels. « On savait que ce serait très dur pour Simon et il a quand même fait un match fantastique. Cela montre à quel point c’est un joueur incroyable et un homme incroyable », a conclu Wegnez.

Source: Belga