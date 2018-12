Mathieu van der Poel s’offre le cross de l’Escaut, Toon Aerts reste leader

Mathieu van der Poel a remporté sa 13e victoire de la saison de cyclocross, samedi à Anvers. Le Néerlandais de 23 ans s’est adjugé le cross de l’Escaut pour la 3e année consécutive au terme d’un solo entamé après quatre des onze tours de la course. Dans le sprint pour la 2e place, Wout van Aert a devancé Toon Aerts. Michael Vanthourenhout a pris la 4e place devant Laurens Sweeck. Mathieu van der Poel s’était déjà imposé cette saison à Meulebeke, Renaix, Gieten, Boom, Berne, Ruddervoorde, Rosmalen, Niel, Gavere, Tabor, Hamme et Wachtebeke. Au classement du Trophée AP Assurances, Toon Aerts reste leader. Il compte encore 57 secondes d’avance sur Mathieu van der Poel et 2:45 sur Michael Vanthourenhout.

Ce sont les « trois grands » qui ont immédiatement pris la tête de la course : Toon Aerts assurant le rythme immédiatement suivi de Mathieu van der Poel et Wout van Aert. Au passage sur la portion de sable au bord de l’Escaut, le Néerlandais a accéléré. Toon Aerts l’a suivi. Derrière ce duo suivaient Wout van Aert avec Michael Vanhtourenhout. Le premier tour s’est déroulé à un rythme effréné. Juste avant le début du troisième tour, les deux paires de tête ont fusionné et un peu plus loin, Laurens Sweeck s’est joint à eux pour former un quintette. Au quatrième tour, Mathieu van der Poel a porté une attaque. Aerts a résisté mais a finalement cédé. Dans la poursuite, Aerts a rapidement obtenu le soutien de van Aert et Vanthourenhout. Laurens Sweeck céda, lui, progressivement du terrain.

Ceux qui pensaient que Mathieu van der Poel aurait une période moins faste après son stage ont été déçus. Le Néerlandais a joué avec les pédales et a transformé le sable de la plage de Sainte-Anneke en terrain de jeu. Le champion d’Europe a réussi à creuser l’écart petit à petit. A la mi-course, le vainqueur des deux dernières éditions de l’Escaut avait déjà relégué le quatuor Toon Aerts, Michael Vanthourenhout, Wout van Aert et Laurens Sweeck à 41 secondes et plus.

Mathieu van der Poel a changé de vélo, il voulait moins de pression de pneus et a augmenté un peu la vitesse. Derrière lui, van Aert, le champion du monde, s’est débarrassé de Michael Vanthourenhout. Seul Toon Aerts a pu garder sa roue. Au début du dernier tour, Mathieu van der Poel comptait 1:05 d’avance sur Wout van Aert et Toon Aerts et seule la bataille pour la deuxième place était encore indécise. Le porteur du maillot arc-en-ciel s’y révéla plus fort que son adversaire sur la ligne d’arrivée.

.

Source: Belga