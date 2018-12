Les Belges à l’étranger – Dortmund et Witsel creusent l’écart, Courtois et le Real s’imposent, Nainggolan de retour

Toujours invaincu en Bundesliga, le Borussia Dortmund a signé un 6e succès consécutif samedi soir en prenant le dessus sur le Werder Brême (3-1) lors de la 15e journée. Axel Witsel, présent 90 minutes, et ses équipiers profitent ainsi pleinement du partage du Borussia Mönchengladbach de Thorgan Hazard pour porter leur avance à 9 points en tête de classement. Les Jaune et Noir ont fait mal à Brême avant la demi-heure de jeu. D’abord sur un coup de tête de leur buteur Paco Alcacer (20e). Ensuite, sur un beau mouvement collectif conclu par Marco Reus (27e). Max Krüse s’est ensuite chargé de réduire l’écart d’une belle reprise à distance (35e) et a permis aux siens de rester dans le match jusqu’au bout. Dans les derniers instants de la partie, Mario Götze a soigné les statistiques offensives de Dortmund en plantant un dernier but en contre (90e+6).

– Espagne –

Malmené par le CSKA Moscou (0-3) en Ligue des Champions cette semaine, le Real Madrid garde la santé en Primera Division. Les Merengue ont signé un troisième succès de rang en championnat – le cinquième sur les six dernières sorties – grâce au succès 1-0 face au Rayo Vallecano lors de la 16e journée de Primera Division. Avec Thibaut Courtois dans les cages, les champions d’Europe ont fait la différence grâce à leur avant-centre Karim Benzema, auteur de l’unique but de la rencontre à la 13e minute. Au classement, le Real est provisoirement 3e avec 29 points. Le leader Barcelone (31 pts) se déplace sur la pelouse de Levante dimanche soir (20h45) alors que le FC Séville, 4e avec 28 points, doit recevoir Gérone et peut donc remonter sur le podium.

– Italie –

Radja Nainggolan a effectué son retour sous le maillot de l’Inter après plusieurs semaines d’absence liées à une blessure à la cheville. L’ancien Diable Rouge est monté au jeu à la 84e minute du duel face à l’Udinese comptant pour la 16e journée de Serie A. Une rencontre remportée par les Milanais grâce à un penalty de Mauro Icardi (76e). Battu par la Juventus la semaine dernière puis aigri par son élimination de la Ligue des Champions mardi, l’Inter retrouve le succès et est 3e de Serie A avec 32 points.

– Angleterre –

Fulham a signé sa 12e défaite de la saison samedi soir lors de la 17e journée de Premier League. L’équipe de Denis Odoi, titulaire et présent 90 minutes, s’est inclinée 0-2 contre West Ham et reste à la dernière place du championnat avec 9 unités.

Source: Belga