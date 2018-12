Les Belges à l’étranger – Batshuayi sur le banc lors du partage de Valence, Foket et Engels battent Sels

Michy Batshuayi est resté toute la rencontre sur le banc lors du partage 1-1 entre Eibar et Valence dans une rencontre comptant pour la 16e journée de Primera Division espagnole. Les Valenciens restent embourbés dans la deuxième partie de tableau avec une 14e place et 19 points au compteur. Valence pensait avoir fait le plus dur après 29 minutes en ouvrant le score par son buteur Rodrigo mais Charles a égalisé en faveur d’Eibar sur penalty peu avant l’heure de jeu (56e), condamnant l’équipe de Batshuayi à un troisième match consécutif sans victoire.

– France –

En Ligue 1, la 18e journée est encore fort perturbée par les troubles de l’ordre public dans l’Hexagone. Reims et Strasbourg étaient les deux seuls clubs à s’affronter ce samedi avec un résultat qui a tourné à l’avantage des Rémois (2-1). Avec Bjorn Engels et Thomas Foket dans son onze de base, Reims a trompé à deux reprises la vigilence de Matz Sels. Le gardien (remplaçant) des Diables Rouges a dû se retourner sur les frappes de Moussa Doumbia (6e) et Mathieu Cafaro (66e). Adrien Thomasson avait provisoirement égalisé (48e). Au classement, les deux équipes se suivent à la 8e et 9e place avec 25 points pour Reims et 23 pour Strasbourg.

– Pays-Bas –

Le PSV Eindhoven a dominé Heracles 0-4 samedi à l’occasion de la 16e journée d’Eredivisie, décrochant ainsi un 15e succès en championnat. Dante Rigo a participé à la fête en montant au jeu à la 88e minute. En face Dario Van den Buijs est resté sur le banc alors que son équipe a terminé la rencontre à 9. Au classement, le PSV compte 45 points alors que Heracles est 7e avec 23 points.

Herve Matthys a pour sa part joué 90 minutes lors de la défaite 2-1 de l’Excelsior Rotterdam contre l’AZ Alkmaar. Ses équipiers Jinty Caenepeel et Siebe Horemans sont restés sur le banc alors qu’en face Stijn Wuytens était absent en raison d’une blessur à l’aine. Au classement, l’AZ est 5e avec 25 points, l’Excelsior 13e avec 16 unités.

Enfin, Arno Verschueren a lui aussi disputé toute la rencontre avec Breda, auteur d’un 0-0 contre Zwolle. Breda est 14e avec 15 points.

