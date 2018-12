Jupiler Pro League – Le Club Bruges perd encore des points sur la pelouse de Courtrai

Le Club Bruges a encore perdu des points samedi en début de soirée en partageant 0-0 l’enjeu à Courtrai dans un match comptant pour la 19e journée de Pro League de football. Battus par Waasland-Beveren la semaine dernière, les Blauw en Zwart restent sur un mauvais bilan de 5 sur 18. Ils rejoignent provisoirement l’Antwerp à la 2e place avec 35 points, à quatre longueurs du leader Genk qui reçoit Ostende dimanche. Face aux Kerels, invaincus depuis l’arrivée de Yves Vanderhaeghe à la mi-novembre, les Brugeois ont bien débuté en forçant le siège du rectangle adverse. L’équipe d’Ivan Leko a pourtant peiné à se procurer des occasions franches. Mats Rits aurait pu ouvrir le score après 37 minutes sur la première grosse occasion brugeoise mais un superbe réflexe de Thomas Kaminski détournait le ballon sur le poteau.

En deuxième période, Courtrai a montré plus de répondant avec des reconversions offensives rapides mais infructueuses. Les meilleures occasions ont toutefois été de facture brugeoise. Kaminski s’est d’abord interposé sur un coup de tête manqué par Hans Vanaken (65e). Lois Openda a ensuite frappé sur la barre après un bel effort individuel (67e). Les Blauw en Zwart ont alors pensé inscrire le but du 0-1 grâce à Emmanuel Dennis mais le but de la tête du Nigérian était refusé, à la suite de l’intervention du VAR, pour une poussée jugée fautive (67e).

Partagés entre l’envie de marquer et la nécessité de bloquer les offensives toujours plus marquées de Courtrai, les hommes d’Ivan Leko ne sont plus parvenus à s’illustrer du côté de Kaminski et ont dû se contenter d’un point.

Invaincu depuis quatre journées, Courtrai garde le sourire et conforte sa 9e place avec 24 points, à six longueurs de Charleroi qui occupe la dernière place qualificative pour les play-offs 1.

Source: Belga