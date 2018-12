Jupiler Pro League – L’Antwerp manque le coche et s’incline contre Waasland-Beveren

L’Antwerp s’est incliné 0-2 contre Waasland-Beveren samedi soir au Bosuil lors de la 19e journée de la Jupiler Pro League de football. Les Anversois restent donc bloqués à 35 points et sont rejoints par Bruges qui a concédé le nul en début de soirée contre Courtrai. Les deux équipes comptent quatre points de retard sur le leader Genk qui reçoit Ostende dimanche. Les hommes de Laszlo Bölöni ont dominé la première période. Après trente minutes où ils ont essentiellement fait tourner le ballon devant la défense Waaslandienne, le matricule N°1 a multiplié les occasions et aurait mérité un but avant la pause.

Waasland-Beveren s’est montré cynique au retour des vestiaires sur un centre en retrait de Jur Schryvers repris par Louis Verstraete pour le 0-1 (47e). L’équipe d’Adnan Custovic a ensuite gaspillé plusieurs opportunités de faire 0-2 avant de souffrir face au forcing anversois. Dans les arrêts de jeu, Waasland-Beveren a mis fin aux espoirs de l’Antwerp grâce à un joli contre conclu en deux temps par Apostolos Vellios (90e+4).

Après son succès contre Bruges, Waasland signe un deuxième succès consécutif et monte à la 14e place avec 17 points. Les Waaslandiens laissent Mouscron et Lokeren (14 points) derrière eux.

Source: Belga