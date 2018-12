Jupiler Pro League – Eupen sort vainqueur du duel wallon contre Mouscron, Saint-Trond piégé par Lokeren

Eupen s’est imposé 1-0 devant son public face à Mouscron samedi soir à l’occasion de la 19e journée de Pro League. Dans le même temps, Saint-Trond s’est fait surprendre par la lanterne rouge Lokeren, victorieux 2-0. Pour ce long déplacement en terre germanophone, Mouscron a mis de l’envie dès les premières minutes de jeu. Les Hurlus ont dominé les 45 premières minutes mais ne sont pas parvenus à se créer de grandes occasions d’ouvrir le score.

Remontés par leur coach Claude Makélélé, les Eupenois sont revenus des vestiaires avec plus de hargne. Ils ont tout de suite mis à profit leur bonne entame de deuxième thème grâce à un beau geste athlétique de Morteza Pouraliganji qui est venu prolonger en lucarne un coup franc encore une fois bien botté par Luis Garcia (59e).

La réaction de Mouscron ne s’est pas faite attendre et Van Crombrugghe a dû sortir le grand jeu à deux reprises pour éviter l’égalisation (60e). L’équipe de Bernd Storck a ensuite multiplié les centres dangereux mais n’est jamais parvenue à faire trembler les filets. Grâce à ce succès, Eupen grimpe à la 10e place avec 22 points. Mouscron reste bloqué à 14 points et est rejoint par la lanterne rouge, Lokeren.

Incapables de gagner lors des quatre dernières journées, les Lokerenois se sont joués du 5e du classement Saint-Trond. Les Trudonnaires ont concédé un premier but sur une intervention ratée de leur gardien Kenny Steppe qui a profité à Marko Maric, buteur à la 33e minute qui récompensait une bonne première demi-heure de son équipe.

En deuxième période, St-Trond a tenté de remédier à sa mauvaise première mi-temps mais s’est fait surprendre une deuxième fois par Mehdi Terki à la 84e minute.

Source: Belga