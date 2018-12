EuroMillions Volley League – 10e journée: Maaseik, Roulers et Alost continuent

Maaseik, vainqueur 3-1 de Gand (25-15, 21-25, 25-11, 25-20), a aligné son 10e succès en autant de matchs en EuroMillions Volley League, samedi soir. Les Limbourgeois confortent leur première place au classement avec 28 points. Roulers, battu le 8 décembre par Maaseik (1-3) s’est repris en allant s’imposer à Zoersel 0-3 (13-25, 20-25 et 24-26). Les Flandriens comptent 9 victoires en dix matchs et 26 points. Alost a confirmé son rôle d’outsider après sa victoire 3-1 (25-18, 25-22, 16-25 et 28-26) contre Menin. Cette 8e victoire leur permet également de compter 26 points. Menin est 4e avec 19 points, Zoersel 6e (11) et Gand 7e (9).

Enfin, Waremme a signé une victoire précieuse dans la salle d’un concurrent direct Haasrode Louvain 2-3 (25-22, 17-25, 22-25, 25-21, 11-15). Les Liégeois, neuvièmes, comptent 6 points et reviennent à 2 unités des Louvanistes, huitièmes.

Dimanche, la dernière rencontre opposera Guibertin, 10e au classement (3 pts) à Achel, 5e (11 pts).

Source: Belga