EuroMillions Basket League – Succès de Mons-Hainaut contre Alost, Louvain-Ostende arrêté

Mons-Hainaut s’est imposé samedi soir lors de la 10e journée de l’EuroMillions basketball League, le championnat de Belgique de D1. Les Renards ont battu dans leur salle Alost 91-81. L’autre match de la soirée, Louvain-Ostende a été arrêté définitivement après trois quart-temps sur le score de 50-64 en raison de problèmes techniques (marquoir en panne). Rassurés après trois périodes (73-51), les Montois ont compté jusqu’à 26 points d’avance (80-54) avant de laisser filer la fin de match. Ils n’en ont pas moins renoué avec la victoire après leurs sévères défaites à Charleroi (94-52) et contre Ostende (58-91). Xavier-Robert François (22 pts) et Uros Nikolic (17 pts, 6 reb) ont été les Renards les plus en vue. Les 27 points de Mamadou Bah n’auront pas suffi du côté des Okapis.

Au classement, Ostende reste leader avec 17 points (9 m.) devant Mons-Hainaut (16), Charleroi (15/9 m.) et Malines (14). Anvers qui n’a disputé que 7 matchs totalise 12 points tout comme Limburg (9 m.) et Liège (9 m.). Brussels est 8e avec 11 points (7 m.) tout comme Alost (9 m.). Louvain ferme la marche avec 9 points (7 m.).

Vendredi en ouverture de cette 10e journée, Charleroi s’est imposé dans la salle de Limburg 79-88 et Liège a dominé Malines 92-83. Dimanche (15h00), le dernier match opposera le Brussels à Anvers.

