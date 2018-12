Deux projets d’intégration de malades mentaux primés à Namur

Deux projets visant l’intégration de personnes fragilisées par une maladie mentale ont été primés vendredi à Namur à l’occasion des Reintegration Awards, organisés pour la 18e fois par le Centre de Référence en Santé Mentale (CRéSaM). Le prix du jury, d’une valeur de 5.000 euros, a été décerné au projet « Le Livre Trésor » de l’Atelier Césame du Service de santé mentale de Jolimont. Il a pour ambition de rassembler, autour du thème des émotions, les participants à l’atelier, des professionnels de l’enfance et des enfants âgés de 0 à 5 ans issus d’institutions liées à la petite enfance.

Le prix du public, d’une valeur de 2.500 euros, a lui été attribué au projet « Papy Booom » de l’ASBL du même nom à Molenbeek. Celle-ci vise l’intégration des personnes âgées souffrant de maladies mentales à travers une web série créée par des seniors de maison de repos et de soins. Sa finalité est de créer un lien entre ces seniors et l’extérieur.

Pas moins de 24 projets étaient en lice. En les soutenant et les faisant mieux connaître, les Reintegration Awards luttent contre la stigmatisation des personnes souffrant de maladies mentales et les aident à trouver une place dans la société.

Personne n’est à l’abri de rencontrer une pathologie d’ordre mental, puisque 18% des Belges connaissent un jour un épisode qui laisse en suspecter une, rappelle le CRéSaM.

Source: Belga