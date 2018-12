Coupe du monde de patinage – Bart Swings troisième du départ groupé

Bart Swings a pris la troisième place en 8:11.770, de la finale du ‘départ groupé’ (mass-start) de la manche de Coupe du monde de patinage de vitesse, la 4e de la saison, samedi à Heerenveen, aux Pays-Bas. Le Louvaniste de 27 ans a été devancé par les Sud-Coréens Cheonho Um (8:11.220) et Jaewong Chun (8:11.350). Il est deuxième de la Coupe du monde, 45 points derrière Um. Le « mass-start », le mini-marathon du patinage, est la grande spécialité de Swings, vice-champion olympique, convaincu qu’il aurait conquis l’or s’il avait pris tous les risques dans le dernier tournant.

Mais il n’a pas gagné non plus à Heerenveen, sur la piste préférée de beaucoup de concurrents.

Il a pourtant abordé le dernier tour en tête, avant d’être rejoint puis dépassé par Um et Chung à un demi-tour de l’arrivée.

Il s’était auparavant classé huitième en 1:45.03 du 1500 mètres, survolé en 1:43.78 par le Néerlandais Thomas Krol.

Mathias Vosté avait lui remporté le Groupe B en 1:46.51, avant de finir dixième en 35.57, du Groupe B du 500 m.

