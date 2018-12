Coupe du monde de patinage: Bart Swings huitième du 1500 mètres

Bart Swings s’est classé huitième en 1:45.032 du Groupe A du 1500 mètres, de la manche de la Coupe du monde de patinage de vitesse à Heerenveen, samedi aux Pays-Bas dans un stade Thialf archi-comble. Il a concédé 1,25 seconde au vainqueur, le Néerlandais Thomas Krol, auquel il avait été directement opposé dans la 5e série, et qui s’était élancé comme une fusée, pour boucler son premier tour en 23.4 (les suivants en 25.2, 26.5 et 28.4). Swings était déjà 8/10e de seconde derrière aux 300 mètres. Et l’écart n’allait ensuite qu’augmenter, sauf dans le dernier tour…

Finalement Krol, qui a longtemps patiné dans l’ombre du champion olympique Kjeld Nuis, s’est imposé en 1:43.782.

Le Russe Denis Yuskov, 4e en 1:44.613, a pour sa part réalisé la mauvaise affaire de l’après-midi en échouant au pied du podium derrière l’Américain Joey Mantia (1:44.092) et le Néerlandais Patrick Roest (1:44.128), respectivement deuxième et troisième.

Le groupe B était revenu dans la matinée à Mathias Vosté, promu dans le Groupe A grâce à cette victoire, et qui a par la même occasion porté son record à 1:46.51.

Swings vise déjà les prochains Jeux Olympiques, ainsi qu’il l’a communiqué en diffusant une video intitulée « The Road to Beijing 2022 starts now » sur les réseaux sociaux. Il aura alors 31 ans.

Le film s’intrègre à la fois dans une offensive commerciale et la campagne pour l’élection au titre de Sportif de l’Année.

Mais la saison post-olympique du Louvaniste n’a jusqu’à présent pas été conforme à ce qu’il en attendait, et encore moins sur 1500 mètres (huitième à Obihiro et treizème à Tomakomai et Tomaszow Mazowiecki).

Des résultats d’autant plus décevants que techniquement, ce n’était pas satisfaisant non plus. Même si des progrès ont quand même été enregistrés à Heerenveen.

Vosté s’est par ailleurs classé dixième en 35.57, à 3/10e de son record de Belgique, du Groupe B du 500 m remporté en 35.11 par le Canadien Alex Boisvert-Lacroix.

Source: Belga