BENE-League – Le leader Bocholt subit un défaite inattendue contre Bevo

La treizième journée de la BENE-League de handball a été une journée pleine de surprises. La défaite d’Achille Bocholt – une première cette saison pour les Limbourgeois – contre Bevo Panningen (29-33) est la plus remarquable. Bocholt reste en tête, mais si Visé gagne contre les Lions à Sittard dimanche, son avance se réduira à un point. Bevo, qui est resté invaincu pour la neuvième rencontre consécutive, conserve sa quatrième place et commence lentement à rêver de participer au Final Four. Ce n’est pas le cas du Sporting NeLo, qui a été battu sur le terrain d’Initia Hasselt. Le Sporting a non seulement perdu 25-24, mais voit la différence avec Bevo s’élever à quatre points. Le dernier carré de la BeNe-League, qui, après la victoire convaincante contre Aalsmeer, il y a exactement une semaine, semblait à portée de main, est soudain très éloigné.

Après cinq défaites consécutives, Tongres a arraché un nul 27-27 sur le terrain de Hurry Up. Les Limbourgeois ont laissé filer leurs deux buts d’avance dans le dernier quart. Sasja s’est incliné devant son propre public face à Volendam (23-30) et devra encore lutter contre la relégation.

.

Source: Belga