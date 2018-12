An Vannieuwenhuyse 8e, Elfje Willemsen met un terme à sa carrière avec une 12e place

Elfje Willemsen a mis un terme à sa carrière samedi à l’issue de la deuxième manche de la Coupe du monde de bob à deux sur la piste de Winterberg en Allemagne. L’Anversoise 33 ans, a terminé à la 12e place en 1:56.27 au total des deux manches. Elle a disputé cette dernière course avec Hanna Mariën, la coéquipière avec laquelle elle a signé ses meilleures performances en carrière.

An Vannieuwenhuyse et Sara Aerts ont de leur côté signé un chrono de 1:54.89 pour figurer en 8e position d’un classement final dominé par les Allemandes Stephanie Schneider et Ann-Christin Strack (1:53.57). L’Allemagne a réussi le doublé avec Mariama Jamanka et Annika Drazek (1:53.64), victorieuses de la première épreuve. Les Américaines Meyers Taylor et Kwaza, 3es en 1:53.65, complètent le podium.

La semaine dernière à Sigulda, en Lettonie, en ouverture de la Coupe du monde, An Vannieuwenhuyse et Sara Aerts avaient terminé 6es. Au classement de la Coupe du monde, Mariama Jamanka reste leader avec 435 points pour 394 à la Russe Nadezhda Sergeeva et 392 à l’Allemande Anna Koehler.

Elfje Willemsen avait mis le pied dans un bobsleigh en 2007 pour entamer la folle aventure des Belgian Bullets. Avec Eva Willemarck, elle a pris part une première fois aux Jeux Olympiques d’hiver en 2010 à Vancouver, au Canada, où elle a terminé 14e en bob à deux. Quatre ans plus tard, à Sotchi, c’est avec Mariën, ancienne sprinteuse, que la native de Turnhout accrochait une belle sixième place en Russie. Pour sa troisième et dernière participation à l’évènement olympique, Elfje Willemsen, avec cette fois Sara Aerts devant elle, ancienne sprinteuse elle aussi, prenait la 11e place des JO d’hiver de Pyeongchang en Corée du Sud, en février 2018.

Elfje Willemsen est montée à plusieurs reprises sur le podium en Coupe du monde, mais jamais sur la plus haute marche cependant. Son meilleur résultat dans un championnat du monde fut une 7e place, en 2015 avec Sophie Vercruyssen à Winterberg précisément. A l’Euro de Saint-Moritz un an plus tard, ce duo s’offrait une médaille d’argent.

Ancienne lanceuse de javelot, Elfje Willemsen, pionnière, va toutefois continuer à évoluer dans le monde du bob. Elle va entraîner les jeunes talents au sein de la fédération internationale dès l’année prochaine.

Source: Belga