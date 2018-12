We wish you a crazy Christmas

À Noël, tout le monde veut un dix sur dix pour l’ambiance et la convivialité et, dans ce contexte, une décoration festive est un must. Car qu’est-ce qu’un joyeux Noël sans un sapin décoré de façon créative? Même si les ornements traditionnels sont encore toujours très populaires, pas mal de tendances quelque peu originales se profilent cette année.

Pour les foodies

Si vous aimez conférer une allure drôle à votre arbre, vous pouvez accrocher à ses branches des délices à grignoter. Vous avez le choix parmi un assortiment de suspensions «alimentaires» toutes plus sympa les unes que les autres: donuts, glaces, frites ou hamburgers. Noël comique assuré!

Dans les profondeurs marines

Si vous pensez que Noël ne peut pas rimer avec monde sous-marin tropical vous avez tout faux! Coquillages, pieuvres, dauphins et sirènes transforment votre arbre en spectacle joyeux, mais spécial. De plus, comme ils brillent quasi tous, ils rajoutent une touche festive à l’ensemble.

Un surprenant violet

Le violet est définitivement à la mode. Cette teinte sensuelle donne à votre sapin une touche romantique. Donnez-vous-en à cœur joie en multipliant les formes et les personnages, mais uniquement de cette seule couleur. Les accents violets font ressortir le vert profond de votre sapin et le transforment en arbre mode et créatif.

Bestiaire amusant

C’est l’idéal pour les amis des animaux: de mignonnes bébêtes à accrocher aux branches! Effet drôle et convivial garanti. Et votre chat sera peut-être moins enclin à grimper au sapin! Notre préféré? La tortue et son bonnet de père Noël. Trop mignon!

Camouflage

Laissez-vous tenter par la tendance camouflage et décorez votre arbre dans ses propres couleurs. Choisissez des boules vert foncé avec de fines nuances dorées ou des personnages en bois. Une décoration subtile mais originale et qui donne un air un peu rustique à votre sapin de Noël.

Fluo

Vous avez vraiment du culot? Décorez votre sapin avec de grosse boules de Noël dans des coloris luxuriants et vifs. Et si vous avez un petit grain de folie en plus, optez pour le fluo. Votre sapin de Noël ne passera pas inaperçu!

En papier

En papier aussi, vous pouvez trouver des décorations très sympa. Beaucoup de magasins proposent des suspensions en carton, mais les créatifs dans l’âme peuvent aussi les réaliser eux-mêmes. Une chouette activité de bricolage avec les enfants et des décorations uniques: c’est gagnant-gagnant!

Sésame, ouvre-toi!

Si vous aimez surprendre famille et amis avec un petit cadeau, peut-être qu’une boule de Noël-emballage est ce qu’il vous faut. Achetez une boule transparente qui peut s’ouvrir en deux parties dans laquelle vous glissez une paire de chaussettes moelleuses, un chouette bijou ou quelque chose de délicieux à grignoter. Qui sait, peut-être que l’on vous rendra la pareille l’année prochaine!