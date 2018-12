Vision board : Visualisez vos objectifs pour atteindre votre vie de rêve

Pour garder en tête les objectifs qui vous mèneront vers la vie qui vous fait rêver, il suffit de les avoir sous les yeux. C’est l’idée du ‘vision board’, le tableau créatif vers votre nouvelle vie.

Vos journées se succèdent sans cesse et vous vous sentez piégés au sein d’une routine qui ne vous correspond plus? Vous avez l’impression de passer à côté de votre vie? Il est temps de vous remotiver afin de vous atteler à la construction de votre vie de rêve. C’est l’objectif du tableau de visualisation (ou vision board), un outil créatif qui va vous aider à organiser vos priorités.

Le vision board s’appuie sur l’idée que la représentation visuelle des choses facilite notre motivation à atteindre nos objectifs. Vous rêvez d’une maison à la campagne, de devenir dentiste, de vous dégager du temps pour faire du bénévolat, de vous muscler ou tout simplement de partir à Bali? Alors affichez vos envies de manière à les avoir aussi souvent que possible sous vos yeux.

Définir ses objectifs

La première étape est de visualiser ce que l’on souhaite réaliser dans la vie. Que ce soit des expériences à vivre, un métier à atteindre, une passion à assouvir, un style de vie rêvé, quelque chose que l’on souhaite acquérir, le genre de personnalité vers quoi vous tendez… listez tout ce dont vous désirez dans votre futur. Petites ou grandes envies, l’essentiel est de prioritiser vos désirs.

Rien ne vous empêche néanmoins de réaliser un vision board sur le court terme comprenant, par exemple, les objectifs que vous souhaitez réaliser dans l’année comme arrêter de fumer, organiser un voyage à la mer ou réussir vos examens. Le plus important, c’est qu’il vous inspire de la joie et une bonne dose de motivation à poursuivre dans votre voie.

Agencer ses idées

Pour créer votre vision board plusieurs solutions s’offrent à vous. L’idée reste cependant de le placer de manière à l’avoir le plus souvent possible sous les yeux. Vous pouvez ainsi opter pour une version matérielle (sur une feuille ou un tableau punaisé) que vous afficherez dans votre bureau ou sur le frigo par exemple, ou bien pour une version virtuelle. Vous pouvez par exemple imaginer de la placer en fond d’écran de votre ordinateur, tablette ou GSM.

L’objectif est ensuite de réunir des images inspirantes qui représentent au mieux les objectifs que vous avez définis. Instagram, Pinterest… ces réseaux sociaux regorgent de belles photos qui sauront vous parler. Le résultat global étant censé vous procurer un sentiment positif et motivant vous pouvez également faire le choix d’y inclure des citations censées vous booster dans votre démarche.

Une fois les images sélectionnées, disposez-les de la manière qui vous semble la plus cohérente non seulement en termes de positionnement mais également de leurs tailles en fonction de l’intérêt qu’elles représentent pour vous.

Une fois votre vision board réalisé il ne reste plus qu’à le placer à l’endroit le plus visible. Une bonne dose de motivation quotidienne qui vous aidera à garder en tête vos objectifs afin de vous en rapprocher le plus possible. Une fois avoir réalisé certains des rêves présents sur le tableau de visualisation, n’hésitez pas à l’adapter selon votre nouvelle vision de vie.