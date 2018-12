Un réveillon chaud et nordique

1 of 9

Pour dresser la table de ce réveillon, la tendance est au nordique et aux tonalités chaudes. Fini le minimalisme sobre, on passe en mode nature sur des ambiances feutrées. De l’or, du noir, du violet et la pureté d’un eucalyptus sont là pour se sentir bien, tout simplement.

Dites-le avec des fleurs

Il ne vous aura pas échappé que le violet, voire « l’ultra-violet », avait été désignée couleur 2018 par Pantone. Et ça l’est encore plus en cette fin d’année. Alors, dites-le avec une belle Oxalis aux feuilles triangulaires trônant au centre de la table.

Le vert eucalyptus

En cette période de durable et de green, l’eucalyptus est véritablement LA tendance de cette d’année… En bouquet dans des vases, tombant du plafond, ou –mieux encore- en longue guirlande fournie, il se déploie tout le long de la table.

Porcelaine noire

La mode est aux tons sombres et chauds pour donner des accents ‘hygge’ à ce réveillon de Noël. Et cela peut être à moindre coût avec cette assiette en porcelaine noire proposée par H&M Home pour 2,99 €.

La carte or

L’or sur fond noir, c’est un mariage pour la vie. Pour ponctuer le repas sur un bon café/thé, H&M Home propose également un lot de quatre cuillères à café dorées pour 7,99 €.

Tout flamme

Une table de Noël sans flammes, c’est un gâteau sans cerise. La marque danoise Lene Bjerre propose dans sa très large gamme d’objets scandinaves toute une panoplie de bougeoirs dont ce ‘Nara Candelstick’ à 22,75 € avec encore ce mariage or/noir.

Double ton

Chez Maison du Monde, on reste dans le ton avec cette série de couverts estampillés ‘Safari party’ qui évoque à la fois le métal doré et le touché cuir noir. 89,99 € pour le coffret 16 couverts en acier et titane.

Bol rustique

On retrouve ce caractère nordique dans la gamme Grey Stone d’une autre marque danoise, House Doctor, qui permet d’offrir à la table un look à la fois simple et rustique. Ce bol est ainsi naturel, chaleureux et accueillant. 69 €

Six pieds de haut

Si ce ne sont pas de véritables verres à dégustation, leur design à la fois léger et massif offre un petit côté vintage que ne dépareillera pas sur la table. Les six verres Albédo de la marque AM.PM sont disponibles sur le site de La Redoute pour 35,70 €.

Sur la vague

Reste au finale à trouver des sets de table pour finir le tout. On pourrait les prendre clairs pour le contraste, ou foncés pour un ton sur ton comme avec ce set Fjord créé par Granstudio et disponibles sur Bolia.com. Le motif des vagues ondulantes nous rappelle le côté nature. 17 €