Pour le réveillon, buvons belge!

Les réveillons de fin d’année sont évidemment l’occasion de boire -avec modération bien sûr- un verre bien entouré. Et c’est l’occasion surtout cette année de se tourner vers une production belge de plus en plus riche.

Si l’on connaît depuis longtemps les succulentes bières de Noël, notre pays devient en outre une référence dans les spiritueux (whisky et gin en tête) mais aussi en vin dont la qualité est désormais exponentielle. Un savoir-faire définitivement bien ancré !

En apéro

Christmas Gouden Carolus

Une bière forte (10,5%), couleur rubis, dont le goût est rehaussé par l’ajout de six épices et de trois sortes de houblon.

Cuvée Meilleurs vœux Brasserie de la Rulles

Une bière à haute fermentation, aux arômes complexes et à l’amertume rafraîchissante. «Meilleure bière du Monde», selon la ‘Danish Beer Enjoyers Society’.

Domaine du Chant d’Eole

Au pied des éoliennes, le domaine du Chant d’Eole, à Quévy, propose désormais un Crémant qui ne rougirait pas devant ses meilleurs représentants français. Un vin servi au récent dîner de gala du guide Michelin à Gand.

Forest Vermouth

Red, White ou Dry, le Forest Vermouth nous prouve qu’il y a bien d’autres choses que le Martini. Un caractère complexe où se côtoient hysope, sarriette, sauge, camomille, millepertuis, etc., pour offrir des arômes de chocolat, vanille et poire.

Pendant le repas

Chardonnay Meerdael

Du bon vin à Oud-Heverlee, à deux pas de Louvain ? Et pourquoi pas… Un vin de type Blanc de Blancs élu ‘meilleur mousseux de Flandre 2018’.

Domaine de Mellemont

Précurseur dans ce secteur en Wallonie (créé en 1993), ce domaine situé à Thorembais propose des cépages traditionnels comme le Pinot noir, le pinot Auxerrois et le Müller-Thurgau.

Domaine du Ry d’Argent

De jolis coteaux situés au nord de Namur permettent de créer toute une gamme de vins aux accents fruités et épicés.

Entre-deux-Monts

Situé à Heuvelland, à l’extrême sud de la Flandre occidentale, ce domaine ne cesse de monter en qualité sur une large gamme créée sur base de cépage Chardonnay, Pinot Gris, Pinot Auxerrois, Pinot Noir, Kerner et Acolon.

En digestif

Belgian Owl

Si la Belgique est désormais devenue une référence mondiale en matière de whisky, on le doit surtout au Belgian Owl qui vient encore de recevoir l’International Quality Award 2018 de Monde Selection. Il faut dire qu’Etienne Bouillon produit son nectar grâce à des alambics écossais.

L’Absinthe Dr Clyde

La distillerie liégeoise Dr Clyde produit une gamme de rhums, un Bourbon Old Clyde, mais aussi une absinthe à base d’Artemisia Absinthium ainsi que d’anis vert, de graines de fenouil, d’épices et d’écorces. Pour palais aguerris (70° !) ou allongé à l’eau fraîche.

Gin Ground Control

Des gins 100% naturels et artisanaux, sur base de matières premières brutes (blé, maïs, pommes et pommes de terre), plutôt puissants et avec une très belle longueur en bouche, en provenance de Pepingen, près de Halle.

Pierre Jacobs