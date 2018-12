Trois adorables chiens à adopter

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Mego (réf. 14694)

Je m’appelle Mego. Je suis un toutou actif, joueur et amical avec mes congénères. Bon, c’est vrai, s’ils sont aussi grands que moi ou plus grands… Parce qu’il paraît que j’intimide les plus petits… Envers les étrangers, je peux me montrer un peu réservé et hésitant, mais si on me laisse le temps de m’adapter, je montre alors mon bon côté. Je cherche un maître qui pourra passer beaucoup de temps avec moi et qui a de l’expérience avec des chiens de garde. Un chouette copain de grande taille serait la cerise sur le gâteau !

Sexe Mâle Age 10 mois Race Croisé Taille 50 cm Pelage Poils mi-longs Poids 18 kg

Happy (réf. 14633)

Moi, c’est Happy. Je suis un croisé Terrier et comme tous ceux de ma race, j’ai de la personnalité ! J’adore les humains et rien ne me fait plus plaisir que de me blottir sur vos genoux pour réclamer des câlins ou simplement pour passer quelques instants dans vos bras… Et c’est ce qui me manque le plus au refuge : un maître à moi à avec qui passer tout mon temps ! S’il vous plaît, accueillez-moi dans votre famille, parce que je commence à déprimer dans ma cage…

Sexe Mâle Age 5 ans Podenco Croisé Taille 37 cm Pelage poils durs Poids 9 kg

TC (réf. 14876)

Je m’appelle TC. J’ai une petite malformation de naissance à ma patte arrière qui ne disparaîtra probablement jamais tout à fait. Parfois je marche difficilement, surtout quand je me lève après avoir été couché un moment, mais ceci ne m’a jamais empêché de vivre le plus normalement du monde. En tout cas ça ne perturbe en rien ma constante bonne humeur et ma grande gentillesse ! 🙂 Je mérite autant que les autres de recevoir une vraie chance dans la vie, non ?

Sexe Mâle Age 1,5 ans Race Croisé Beagle Taille 45 cm Pelage poils courts Poids 14 kg

Vous êtes intéressé par Mego, Happy, TC ou un autre chien de SHIN/ACE?

Regardez sur notre site web (www.shin.be/fr). Ensuite, envoyez un mail à [email protected], ou téléphonez à 0468/281.450 (pendant la journée) ou à 477/229.833 (à partir de 18h).

Pour l’adoption de nos chiens nous demandons une contribution de 300 €. Sont inclus dans ce montant: la vaccination, la stérilisation (à partir de 6m), la puce électronique, le vermifuge, le check up médical, le traitement anti parasitaire, le passeport européen et le vol de Malaga (Espagne) vers Zaventem. Sauf explicitement indiqué, tous les chiens se trouvent encore en Espagne.

Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.shin.be/fr