La petite robe noire

Chic ou causal, une petite robe noire crée toujours un effet irrésistible et fascinant. Les associations de tissus sont infinies. Vous pouvez très clairement vous contenter d’un modèle en laine, mais on peut être facilement séduite par des variations sur un smoking, une dentelle fine, du satin et du cuir. Sur un dessin minimaliste et trendy, vous êtes parée à défiler sur le catwalk ou vous prendre pour une rockstar. Selon Karl Lagerfeld, une robe noire est toujours un bon choix.

Tip!

Vous trouvez que l’effet n’est pas encore assez fort? Alors rehaussez votre petite robe noire d’un perfecto ou, mieux encore, de la parfaite veste en cuir.