Une enquête interne après la diffusion d’images choquantes d’un abattoir à Hasselt

L’abattoir VanDrie à Hasselt reconnaît que les images diffusées vendredi par l’organisation de défense des animaux Animal Rights présentent des violations du bien-être animal. Après avoir nié dans un premier temps, l’entreprise a annoncé prendre les images au sérieux. Une enquête interne est ouverte. Outre l’enquête interne, l’entreprise VanDrie Belgique ajoute qu’elle coopérera avec les autorités, dont l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) afin de résoudre le problème et d’empêcher que cela se reproduise.

« VanDrie Belgique prend très au sérieux le bien-être animal et le respect de la législation et condamne fermement les faits présentés dans la vidéo », indique l’entreprise dans un communiqué. « Nous adoptons toujours une attitude pro-active en faveur du bien-être des animaux et collaborons étroitement avec l’Afsca, la KUL et d’autres agences pour améliorer en permanence notre approche. »

L’organisation de défense des animaux Animal Rights a diffusé vendredi de nouvelles images choc sur les traitements réservés aux animaux de l’abattoir VanDrie à Hasselt. On y voit notamment des veaux étourdis par des chocs électriques, des bêtes frappées à la tête ou encore tirées par les oreilles et la queue.

Le ministre flamand du Bien-être animal Ben Weyts (N-VA) a estimé que le contrôle effectué par l’Afsca, une instance fédérale, était insuffisant. Il a débloqué un budget de 3 millions d’euros en faveur d’un service flamand d’inspection des abattoirs.

