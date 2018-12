Nouvelle purge dans les rangs de l’armée turque

Les autorités turques ont émis vendredi des mandats d’arrêt contre plus de 200 militaires, a rapporté l’agence de presse étatique Anadolu, alors que les purges lancées après une tentative de coup d’Etat en 2016 se poursuivent à plein régime. Le parquet antiterroriste d’Istanbul a émis des mandats d’arrêt contre 219 officiers et sous-officiers d’active, dont quatre colonels et cinq lieutenants-colonels, a détaillé Anadolu.

Ces militaires sont soupçonnés par les autorités d’être liés au mouvement du prédicateur Fethullah Gülen, bête noire du président Recep Tayyip Erdogan qui l’accuse d’être derrière la tentative de putsch du 15 juillet 2016.

Par ailleurs, dans le cadre d’une autre enquête, des mandats d’arrêt ont été émis vendredi contre 48 personnes, pour la plupart employées dans l’industrie de l’armement, elles aussi soupçonnées d’être liées à M. Gülen, a indiqué à l’AFP le bureau du procureur général d’Ankara.

M. Gülen, qui vit en exil aux Etats-Unis depuis une vingtaine d’années, nie toute implication dans la tentative de putsch. Depuis le coup de force, les autorités turques ont lancé des purges d’une ampleur sans précédent. Plus de 55.000 personnes ont été arrêtées et 140.000 limogées ou suspendues. Et ces arrestations ne semblent pas faiblir, avec de nouveaux coups de filet annoncés chaque semaine ou presque.

Au-delà des personnes liées, ou soupçonnées de l’être, au mouvement de ce prédicateur, les purges ont également visé des opposants prokurdes et des médias, suscitant les critiques des pays européens et d’organisations de défense des droits de l’homme.

source: Belga