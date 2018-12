Michel pour des sanctions de l’UE contre les responsables de campagnes de désinformation

Le Premier ministre Charles Michel souhaiterait que la Commission européenne puisse ouvrir des enquêtes et éventuellement imposer des sanctions à ceux qui cherchent délibérément par des campagnes de désinformation à « déstabiliser des démocraties », a-t-il expliqué vendredi en marge d’un sommet à Bruxelles. Lors d’un débat avec ses homologues européens sur la thématique de la désinformation, le chef du gouvernement fédéral affirme avoir fait le lien avec « les soupçons sérieux » de campagnes orchestrées de mensonges dans le débat sur le pacte des Nations unies sur les migrations.

La question fondamentale aujourd’hui est de voir « comment conjuguer la liberté d’expression et le fait que nous soyons de plus en plus confrontés à des initiatives qui tronquent le débat démocratique et rendent plus compliquée la possibilité pour chacun d’être éclairé sur différents sujets de société », a affirmé M. Michel.

« Les fakes news sont une nouvelle forme de menaces », a-t-il insisté, rappelant que des soupçons de manipulation ont pesé sur les élections américaines ou encore que des campagnes mensongères ont eu lieu dans les semaines précédant le référendum sur le Brexit au Royaume-Uni.

« La fragilité de la démocratie réside en son propre sein, c’est-à-dire l’utilisation des valeurs fondamentales de liberté d’expression et de conviction pour tenter de saper les fondements de ses valeurs pourtant essentielles », a-t-il conclu.

